La Tecla Buenos Aires 27 de enero de 2025

Temporada 2025: para Kicillof no hay moda ni ocho cuartos, “no hay plata en el bolsillo”

El Gobernador dio cifras que reflejan una caída en los niveles de ocupación, estadías y consumo durante el mes de enero. Además, aseguró que la propuesta de Javier Milei de eliminar el agravante de femicidio en los homicidios es "ignorante y prejuiciosa".

