El titular del bloque de diputados provinciales de Unión Renovación y Fe, Gustavo Cuervo, destacó que hubo “varias reuniones con el ministro de Economía, con el director de ARBA y con la Sec. General de la Gobernación, a las que en últimos días del 2024 se sumó el ministro Katopodis”.



En diálogo con La Tecla, remarcó que “las reuniones previstas para retomar las conversaciones fueron postergadas por decisión del Ejecutivo. Hoy nuestro diálogo está acotado a las autoridades de la Cámara y a algunos representantes del bloque oficialista”.



“Aguardamos retomar el diálogo con el Ejecutivo”, insistió Cuervo. En cuanto a las leyes en sí, señaló: “Nos hubiera gustado que los proyectos reflejaran una mayor preocupación por la reducción del gasto público y la simplificación de impuestos. Sabemos que esa posibilidad no está presente en el pensamiento del Gobernador. En función de eso hemos planteado algunas observaciones para que sean consideradas. Entre otras: nos parece excesivo el endeudamiento; excesivo el plazo de prórroga de las emergencias, que debería ser no mayor a un año; nos parece necesario establecer mayores controles sobre las facultades delegadas; y cuestionamos la discrecionalidad que otorga el Art. 163, que introduce un coeficiente de actualización poco claro, y nos preocupa el mantenimiento y aumento de las sobre alícuotas portuarias”.



“Creemos que el Ejecutivo debe completar los cargos que tradicionalmente le corresponden a la oposición y, como espacio opositor, aspiramos a ocupar algunos de esos lugares. No obstante, estamos convencidos que la peor opción es la ausencia de un Presupuesto y una Ley Fiscal Impositiva, por eso reiteramos nuestra disposición para retomar el diálogo entre todos los espacios para lograr las leyes que el Ejecutivo necesita con el mayor consenso posible”, finalizó el legislador.