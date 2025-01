Qué costo fiscal tiene para el país la baja de retenciones al campo

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) dio a conocer un informe en el evaluó el costo fiscal que tiene para las arcas del país la quita de retenciones al campo. La medida fue celebrada por todos los sectores concentrados del agro.



La entidad indicó que "dada la reciente decisión del Gobierno Nacional de reducir temporalmente ciertos derechos de exportación (retenciones) y de eliminar otros de manera permanente, resulta importante analizar en un contexto de equilibrio fiscal la relación entre esta reducción de recaudación y distintas variables fiscales".









En ese aspecto, señalaron que "en función de la información disponible, la reducción temporal de las retenciones implicaría un costo fiscal del orden de 0,13% del PBI. Debido a que es poco probable que el costo fiscal se financie con una sola vía, resulta importante cuantificar el esfuerzo que significaría el uso de fuentes alternativas".

Asimismo, remarcaron que "en primer lugar, si se considera el resultado fiscal de 2024, se tiene una equivalencia del 42%. En relación a los ingresos no coparticipables (exclusivos de Nación), la relación es de 1,4%. Respecto a los ingresos tributarios (coparticipables y no coparticipables) que van a la Nación, la relación es del 0,8%"."Por otro lado, en términos del gasto público, el costo fiscal de la reducción temporal de retenciones en relación al gasto primario es del 0,8%, en relación al gasto en subsidios a la energía es del 11,5%, en relación al déficit operativo de empresas públicas es del 29%, en relación a la inversión real directa es del 33% y, en relación a las transferencias no automáticas totales a provincias y CABA, la relación es del 47%", concluyeron desde Iaraf.