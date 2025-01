Volver | La Tecla Nacionales 24 de enero de 2025 ¡AFUERA!

El Gobierno desplazó a Rodolfo Barra y define su reemplazo para la Procuración del Tesoro

Lo anunció el vocero Manuel Adorni sin trascender las razones del pedido de renuncia. El funcionario había sido parte de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem.

