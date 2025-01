Volver | La Tecla Nacionales 22 de enero de 2025 COMO SIGUE LA CAUSA

La “Toretto” obtuvo la prisión domiciliaria y no usará la tobillera electrónica

La decisión fue tomada por la Sala IV de la Cámara de Casación bonaerense. Mientras espera el juicio, la acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand cumplirá su pena desde su casa.

