17 de enero de 2025

Primer despedido del año: el gobierno de Milei echó al titular de la UIF

Acusado de irregularidades en su gestión, fue despedido Ignacio Yacobucci. Sus posibles reemplazantes, en medio de una interna en el oficialismo.

