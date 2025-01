Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2025 CRUJE LA INTERNA

Zabaleta, durísimo contra La Cámpora por “impedir la salida del Presupuesto”

El exintendente de Hurlingham cargó contra la dirigencia que responde a Máximo Kirchner. Sostuvo que la reunión en Moreno mostro “poca empatía” que los dirigentes están cada vez más alejados de la gente.

Compartir