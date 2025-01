Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de enero de 2025 RÉPLICA

Bianco salió con los tapones de punta y cruzó a Jorge Macri por la seguridad en CABA

El ministro de Gobierno bonaerense cargó contra el Jefe de Gobierno porteño, acusándolo de utilizar la inseguridad en el Conurbano para “tapar los problemas de la Ciudad”.

