Buenos Aires 11 de enero de 2025

Duro comunicado de la FAM: sigue la guerra de los intendetes contra Caputo

La Federación Argentina de Municipios, presidida por Fernando Espinoza, emitió un documento, firmado por medio centenar de alcaldes, que apunta al ministro de Economía, a quien acusa de tener expresiones “carentes de contenido republicano y sentido federal” en relación con las tributos que cobran las comunas

