En Chubut, Torres le baja el tono a un eventual acuerdo con LLA

El gobernador Ignacio Torres volvió a relativizar una eventual alianza con los libertarios tras los mensajes de Mauricio Macri anunciando una mesa de trabajo en conjunto integrada por la chubutense, Ana Clara Romero

