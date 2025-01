Volver | La Tecla Nacionales 9 de enero de 2025 DESPEDIDA

"Pido que me dejen morir tranquilo": Pepe Mujica reveló que su cáncer está en etapa terminal

El expresidente uruguayo, José Pepe Mujica confirmó en las últimas horas que su enfermedad avanzó hasta el hígado y que no hay tratamiento posible. "Ya terminó mi ciclo, sinceramente me estoy muriendo"

