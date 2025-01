Volver | La Tecla Nacionales 9 de enero de 2025 ECONOMIA

Con la coparticipación como botín, Nación apura a las provincias para derogar tasas municipales

El Ministerio de Economía envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las “Tasas municipales”

