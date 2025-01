Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de enero de 2025 PRESUPUESTO 2025

Por Hernán Sánchez

hernansanchez03

“El Ejecutivo demostró que no tiene apuro y eso permite analizar más los temas”

Tras la suspensión de la reunión prevista para hoy entre el Gobierno y los principales bloques de la oposición, el titular del bloque de la UCR en Diputados, Diego Garciarena, ironizó en que el Gobernador no debe estar apurado para contar con la Ley de Leyes

