7 de enero de 2025

Nuevo tirón de orejas del campo a Nación que pide poner fin a las retenciones

Otra entidad agropecuaria salió con los tapones de punta por la desaparición de pequeños agricultores por falta de rentabilidad. Piden más acción a la Mesa de Enlace y medidas urgentes a Nación.

