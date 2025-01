Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de enero de 2025 SUPERPOBLACIÓN

Problemas carcelarios en la Segunda: solo una comisaría nicoleña puede albergar presos

En cinco distritos del norte bonaerense no hay más capacidad para alojar a personas privadas de su libertad. La clausura de una comisaría en San Pedro desnudó esta problemática

