La Confederación Económica pidió que la “Facturación Transparente” se aplique en PBA

La entidad que conduce Guillermo Siro respaldó las modificaciones del régimen de transparencia fiscal y exigió su implementación tanto en la Provincia como en los municipios bonaerenses.

