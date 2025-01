Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de enero de 2025 TIEMPOS DE CAMBIO

Marinucci, el elegido que refuerza la presencia de Massa en el gabinete provincial

Tras la renuncia de Jorge D´Onofrio como ministro de Transporte, el massismo completó ese casillero con uno de los propios. De esta manera, el espacio ligado al exministro de economía conserva su cuota de poder dentro del Gobierno Provincial, como así también de Unión por la Patria.

Compartir