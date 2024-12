Garciarena salió con los tapones de punta tras los dichos de Bianco por el Presupuesto

Sorprende la afirmación del Jefe de Gabinete de Kicillof @Carli_Bianco respecto a que “varios Ministros fueron a presentar e informar el presupuesto a la Legislatura“. Le paso la lista de los que no vinieron y usted me dirá cuáles son esos “varios” que vinieron.



No vinieron :… pic.twitter.com/bkypAEXGkA