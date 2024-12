Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2024 SEGUNDO AñO DE GESTIÓN

Milei y sus objetivos para 2025: motosierra, desregulaciones privatizaciones y reforma laboral

El mandatario aseguró que eliminará "cerca del 90% de los impuestos", y anticipó que intentará avanzar en una reforma del sistema previsional. Además, el rol de Karina Milei.

