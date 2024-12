Volver | La Tecla Nacionales 29 de diciembre de 2024 CASA ROSADA

“Se quedó sin nafta”: Fuerte ninguneo del Gobierno a Macri

Al hacer foco en la gestión Cambiemos, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó que “la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo. Lo que había que hacer no se hizo”.

