Volver | La Tecla Informe Especial 24 de diciembre de 2024 BALANCE DE UN AÑO

Por Francisco Messina

franmessina

Kicillof y Milei, un año de balance: quién la ve mejor

Gobernador y Presidente encarnan gestiones contrapuestas. Fortalezas, debilidades y el punto en común entre ambos en un decálogo de políticas puntuales bajo la mirada de analistas en base a estudios de opinión

