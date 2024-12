Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de diciembre de 2024 EN MELCHOR ROMERO

Superpoblación carcelaria: Kicillof celebró la creación de 7.000 nuevas plazas

El gobernador encabezó en La Plata un acto donde oficializaron la ampliación de la Unidad Penitenciaria 29 en el marco del Plan de Infraestructura carcelaria.

