23 de diciembre de 2024

En una sesión picante, libertarios obtuvieron la presidencia del Concejo en un distrito peronista

Con doce votos a favor y seis en contra, La Libertad Avanza obtuvo la presidencia del Concejo Deliberante en un distrito de la Sexta Sección electoral.

