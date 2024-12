Volver | La Tecla Nacionales 22 de diciembre de 2024 “SACRIFICIO” úTIL

Con el apoyo de los hombres y los sectores medios, sube la aprobación del Gobierno

Según un informe de la consultora Analogías, la base de apoyo del Gobierno se sostiene gracias al sesgo masculino y joven y crece en los niveles de instrucción medios.

