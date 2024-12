Tras nuevo aumento, cuánto cuestan los peajes para viajar a la Costa Atlántica

ZOZOBRA

Sin Endeudamiento ni Fiscal Impositiva, Kicillof tiene un cierre de año incierto Con el 2025 a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo no pudo sellar en la Legislatura provincial las iniciativas que necesita. Con el Presupuesto en veremos, las finanzas bonaerenses en jaque si no tienen el OK antes de finalizar 2024.