SE COMEN LAS UÑAS

Sin Endeudamiento ni Fiscal Impositiva, un futuro con nubarrones para Kicillof A pocos días de cerrar el año, el Ejecutivo no pudo tener en la sesión de ayer las iniciativas que necesita. Tampoco el Presupuesto, que los legisladores intentaron modificar en buena parte. Las finanzas bonaerenses en jaque si no tienen el OK antes de finalizar 2024.