Un organismo nacional podría quedar comprometido por la tragedia de San Fernando

La investigación por el accidente fatal del avión que se despistó y chocó contra una casa, dejando como saldo a dos pilotos muertos, avanza con varias hipótesis que podrían tener consecuencias en el ente gubernamental.

