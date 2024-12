Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de diciembre de 2024 IVÁN VILLAGRÁN

“La elección debe ser sincronizada a nivel nacional, provincial y local”

El intendente camporista de Carmen de Areco dialogó con La Tecla sobre las perspectivas electorales hacia las 2025 y sentó postura. Pidió "trabajar todos juntos para traccionar para el mismo lado".

