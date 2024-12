Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de diciembre de 2024 KICILLOFISMO NACIENTE

Los alcaldes que quieren desdoblar y esperan la decisión del Gobernador

Los intendentes que responden a Axel Kicillof comienzan a impacientarse ante la dilatación de la decisión sobre el calendario electoral. El armado de listas y críticas a La Cámpora.

