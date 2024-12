Volver | La Tecla Informe Especial 19 de diciembre de 2024 BAJAN LAS PERSIANAS

Por Ezequiel Movilio

Industria bonaerense a media máquina

El primer año de Javier Milei pegó de lleno en las industrias bonaerenses y son varias las empresas que debieron achicas sus plantillas y en el peor de los casos, cerrar sus puertas

