IOMA en crisis: de un conflicto medular al reproche de Cristina a Kicillof

La crisis que atraviesa elgenera bronca y malestar en miles de afiliados que ven que sus aportes económicos no redundan en una prestación de calidad. El plano político, las críticas no solo provienen de la oposición, sino también emergen desde las entrañas del gobierno provincial. El conflicto llegó a oídos de, quien se encargó de reclamarse soluciones aLastambién se entrelazan con diferentes valoraciones sobre la gestión del Gobernador y aspectos como educación, salud y seguridad son tópicos que generan polémica. El debate sobre desdoblar o no lastrae aparejados fundamentos a favor y en contra sobre la valoración de la administración bonaerense.La voz más fuerte al respecto fue la de la expresidenta, que ya dijo que no es conveniente desdoblar las elecciones porque los grandes medios de comunicación pondrán el ojo en los puntos débiles como seguridad, infraestructura escolar y estado de los hospitales. De este modo, considera que ir a un esquema de comicios concurrentes evitaría tal situación y llevará directamente aSegún pudo conocer La Tecla, en la reunión delrealizada en Moreno, Cristina le reprochó a Kicillof, entre otros aspectos, la situación que atraviesan los afiliados a IOMA., manifestó la titular del justicialismo nacional.No obstante, valoró la gestión del ministro de Salud,, pero le insistió al Gobernador que tomara cartas en el asunto. La cartera sanitaria es conducida por el camporista -de fuerte vínculo con Kicillof- y tiene como presidente de IOMA a, otro hombre que forma parte de las filas de la organización liderada por. Por ese motivo, la daga lanzada tomó por sorpresa a propios y extraños.Las palabras de Cristina van en sintonía con planteos críticos del camporismo hacia el mandatario en base a que no la consulta sobre medidas de gestión. Por ejemplo, como ya contó este medio, hubo malestar en elal no avisar de su viaje apara firmar un convenio con el gobernador del PRO,, para entregarle 15. La incógnita a develar ahora será conocer a cuánto ascenderá la bronca en el kirchnerismo de paladar negro luego de que la provincia patagónica oficializara, este miércoles 18 de diciembre, una ley (I N° 798) paraa extranjeros con residencia precaria o transitoria.Homero Giles, presidente de IOMAIncluso la oposición se hizo eco y la diputada provincial del radicalismo,, en su intervención de la sesión en la que la Cámara baja aprobó la creación del Laboratorio de Medicamentos bajo la figura de Sociedad de Estado, hizo alusión. En la oportunidad, expresó: “que le dijo, hace muy poquitos días de Moreno, que se ocupe de los hospitales públicos que se ocupe del recurso humano en la provincia médico que se ocupe de los trabajadores de la salud que se ocupe de los insumos de la gente que está esperando una prótesis y está postrada para ser operada las largas listas de esperas para las cirugías las drogas oncológicas y todo lo demás que son prioridades para la provincia de Buenos Aires”.En las huestes kicillofistas también hay enojo con lo que sucede en la obra social y apuntan sus cañones contra el presidente de la entidad., indicó una voz de Unión por la Patria. Luego fue más allá y lanzó munición gruesa: "Si Kicillof quiere plantarse con Cristina, una de las primeras cosas que tiene que hacer es echar a Giles que es un desastre".El reclamo de CFK al Gobernador todavía resuena en varios de los principales dirigentes del Gobierno provincial y hasta es motivo de charlas entre algunos funcionarios., sentenció el mismo dirigente.El corte del convenio entre IOMA y lageneró una crisis en el sistema de salud que afecta a veinte distritos y más de 160 mil afiliados de toda la provincia de Buenos Aires. Entre los municipios perjudicados de la Primera, Segunda, Cuarta sección, Quinta, Sexta y Séptima sección se encuentran: Navarro, Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Florentino Ameghino, General Arenales, General Viamonte, Leandro N. Alem, Mar del Plata, Olavarría, Azul, Tapalque, General Alvear, General Lamadrid, Daireaux y Laprida.Los afiliados denuncian que ya no cuentan con la posibilidad de elegir a sus médicos de cabecera, perdieron las prestaciones en localidades vecinas, vieron reducido considerablemente el número de efectores privados a los que pueden acudir para casos de alta complejidad e internaciones y, en la mayoría de los casos, deben pagar las consultas de su bolsillo, pese a mantener los aportes a la obra social. Según pudo conocer este medio, fuentes delindicaron que están cerca de llegar a un nuevo acuerdo con FEMEBA para avanzar en soluciones al respecto.Las presiones a Kicillof le llegan de varios rincones para que resuelva un tema más que sensible para los bonaerenses y tampoco está exento de las discusiones internas en el peronismo. En la previa a un año electoral y en pleno debate sobre la estrategia a adoptar,