Preocupación en Estados Unidos por el hundimiento de hoteles y condominios

Un estudio de la Universidad de Miami reveló que una gran cantidad de edificios ubicados frente al mar, en zonas como Surfside, Bal Harbour, Miami Beach y Sunny Isles, están siendo literalmente “tragados” por la tierra.

