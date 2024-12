Aportantes truchos de Cambiemos: la Justicia ordenó cuatro procesamientos

Laavanzó en la investigación de la causa llamaday ordenó el procesamiento de cuatro personas. Se trata del caso en el que puso la lupa sobre el financiamiento de la campaña electoral de lasy generales del 2017 de la alianza que integrabacuando era gobernadora de la provincia de Buenos Aires.accedió a la resolución en la que el juez federal con competencia electoral de La Plata,, dictó elque ejecutaron una serie de maniobras decon los que la agrupación políticafinanció las elecciones PASO y las generales del año 2017 en la provincia de Buenos Aires.Las personas procesadas son, responsables financieros de la alianza Cambiemos, y, apoderado. El procesamiento fue por haber cometido “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”, en los que figuraban como aportantes privados centenares de personas que luego negaron haber hecho las contribuciones.En tanto, los tres primeros fueron procesados por, mientras que Redigonda fue procesado como coautor de la falsedad ideológica, y partícipe necesario del segundo delito.Asimismo, en otra medida,, con el que pretendían que no se les iniciara una causa penal hasta que no estuviera firme el “proceso de naturaleza electoral”. La solicitud fue fundamentada con un artículo de la ley de financiamiento de los partidos políticos (Ley 26.215) que había sido modificado por otra ley -la 27.504- sancionada en mayo de 2019.En el escrito de rechazo, Ramos Padilla alegó que darle crédito a la interpretación de los acusados significaríaen el marco de procesos electorales.En la resolución de procesamiento de los acusados, el juez federal remarcó: "Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas,”.Además, aseguró que “, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas (…) o financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.