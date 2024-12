Volver | La Tecla Municipios 17 de diciembre de 2024 APPS DE TRANSPORTE

Taxistas en pie de guerra: con fuertes cruces, el debate subió la temperatura en el HCD

La Comisión de Movilidad Urbana abordó un proyecto para eliminar multas a los conductores de apps de transporte. La discusión estuvo marcada por intercambios entre ediles y pedidos de informes a distintos organismos. Representantes de taxis y remises hablaron con críticas a la medida.

