Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de diciembre de 2024 EXTRAORDINARIAS

El oficialismo tejió lazos con la oposición para aprobar el endeudamiento en Diputados

Como se necesitan dos tercios para aprobar la Ley de Leyes, integrantes del oficialismo mantuvieron un encuentro con legisladores opositores con el fin de iniciar las negociaciones.

Compartir