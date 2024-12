Volver | La Tecla Nacionales 13 de diciembre de 2024 DEFINICIONES

Macri reunió al PRO, acusó a Milei de destrato y anticipó que en 2025 irán con listas propias

El expresidente aseguró que "en la historia no hay un partido opositor que haya hecho tanto por un oficialismo como el PRO este año". Propuso lanzar un partido “3.0, más federal y más integrado al mundo".

Compartir