Javier Milei repasó el primer año de gestión, anunció reformas y motosierra profunda

El presidente Javier Milei brindó su discurso en cadena nacional y analizó el primer año de gestión al frente de la Presidencia del país ante la presencia de su gabinete. El discurso que fue grabado en horas de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada el mandatario recorrió los principales indicadores de su gobierno en los doce meses que lleva desde su asunción el 10 de diciembre pasado.

En ese sentido, Javier Milei que estuvo acompañado con Junto a Guillermo Francos, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Karina Milei Sandra Pettovello, Manuel Adorni y Luis Petri entre otros, repasó la herencia recibida por el gobierno de Alberto Fernández, su plan de gobierno para frenar la inflación con medidas de su equipo económico encabezado por ministro estrella.

Javier Milei comenzó agradeciendo a los argentinos de a pie, “queremos devolverles el lugar que se merecen, el sacrificio no será en vano”, citó a Menem y repasó sus palabras al inicio de la gestión el 10 de diciembre pasado: “La recesión terminó, no quiere decir que hayamos llegado a puerto pero arrancar el año entrante y no dar por sentado lo que tanto nos costó lograr, 17 mil % anualizado”, sostuvo el presidente.

“Estamos cada día más cerca de que la inflación sea solo un mal recuerdo” y prosiguió, “Hoy tenemos superávit fiscal, esto fue gracias a hacer el ajuste más grande de la historia de la Humanidad, apuntó contra Massa sin nombrarlo, por generar inflación para ganar la elección, calificó al gobierno anterior de "Defaulteadores seriales y degenerados fiscales”.

Por otro lado se refirió a los opositores que creían que su gestión tendría poca vida: "Decían eso porque no querían que destapáramos sus curros no nos vamos a ir a ningún lado", apuntó contra la casta y sostuvo que, “ellos necesitan que al pueblo le vaya mal para que ellos les vaya bien, está en su ADN”, y que no le importa el futuro.

Además, sostuvo que las políticas anteriores a lo que él llama CASTA, se construyeron a partir de agrandar el Estado, celebró haber eliminado los “curros del automotor”, haber cerrado la Agencia Télam y lo calificó como un medio de “propaganda kirchnerista” y apuntó contra sus detractores, haciendo referencia los gremios y a los medios opositores, "Si pudimos hacer tanto que todo el mundo en contra imagínense con viento a favor

"Hacer los deberes está dando resultados, baja inflación y alto crecimiento económico, el año que viene vaticinó un crecimiento sostenido” al igual que en el último trimestre. Además, sostuvo que crecerá la inversión y el consumo, reducción de impuestos.

"El año próximo las provincias a ver quien atrae más inversiones", respecto de la cuestión monetaria indicó que eliminará el cepo cambiario para el año que viene, puede darse con el FMI o inversores privados, habló del cierre del Banco Central y cada argentino podrá comprar en dólares sin impuestos. "Esta vez el crecimiento llegó para quedarse al igual que el superávit fiscal" sostuvo Milei.

Además anticipó un tratado de libre comercio con Estados Unidos, “argentina dejará de darle la espalda al mundo y volverá al comercio mundial, gracias al RIGI tendremos inversiones en infraestructura, Petróleo, Gas, Automotriz y más, van a funcionar como con esteroides”.

Otro de los puntos a los que hizo referencia durante los 35 minutos que duró la grabación fue acerca del ajuste realizado en su primer año: "Conocieron la motosierra y se viene la motosierra profunda, eliminaremos secretarías, empresas públicas", entre otros lugares del Estado.

Al finalizar se refirió a la inseguridad y prometió seguir bajo el "Eslogan el que las hace las paga "Ley de reiterancia o Ley Rico (así es su nombre en la Justicia de los Estados Unidos) y la baja de la imputabilidad, vamos a reformar la policía federal aumentando su profesionalización su tecnología unidad anti narcoterrorismo en la triple frontera".

Por último, el presidente se refirió a la posibilidad de diseñar un plan nuclear en el país que será vanguardia.