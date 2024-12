Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de diciembre de 2024 LEGISLATIVAS 2025

El juego de Cristina que apunta a la gestión de Kicillof para no desdoblar la elección

CFK y Sergio Massa jugaron en tándem para marcarle la cancha a Kicillof con la intención de que resuelva llamar a elecciones concurrentes. El argumento que pone en tela de juicio a la administración del Gobernador.

