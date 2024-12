Luces y sombras de los cinco años de Kicillof

cumple cinco años al frente de la provincia de Buenos Aires y ya se prepara para dar su próximo salto en medio de un contexto político, social y económico convulsionado. El máster en gestión que realiza desde el 2019 -con reelección de por medio- lo posiciona como una de las principales esperanzas del peronismo. Laes resistida por el cristinismo y mira hacia el 2027 con intenciones presidenciales.Desde el arribo a la Gobernación con el Renault Clio a la actualidad ha corrido mucha agua bajo el puente y el Gobernador ha mostrado un. Al mando de un barco que ya ha atravesado varias tormentas de diferentes calibres,La maduración de una partitura en la que pretende componertuvo momentos candentes que se expresaron en conflictos determinados a lo largo de su gestión. Grandes reclamos que estallaron como lay la; la intervención de su gabinete en el 2021 a manos detras la derrota electoral y la salida dedel Gobierno -con escándalo mediático de por medio- en 2023, fueron algunos episodios que marcaron a fuego su administración.Por supuesto, merece un capítulo aparte la llegada de lay las dificultades para abordar la emergencia sanitaria con un. La coordinación con Nación y CABA también fue vital para contener las demandas que surgían por parte de millones de bonaerenses.De todos modos, en el plano netamente político lo que comienza a torcer el destino de Kicillof es la profundización del distanciamiento con Máximo Kirchner desde el 2021. Por consiguiente,al punto de un quiebre en el kirchnerismo originario con posteriores reacomodamientos.Las tensiones no resueltas, además de provocar grietas en el mundo K, decantaron en un. La novedad en el mapa político tiene en vilo al peronismo, que no logra salir de crisis y no encuentra un consenso para una jefatura unificada con CFK como presidenta del PJ nacional y MK en la provincia de Buenos Aires.Lallena de expectativas a una diversidad de sectores desencantados no sólo con el camporismo, sino también con la forma de conducción que se lleva a cabo desde hace 20 años en el peronismo. Si bien Cristina logra retener el rol de principal opositora al gobierno de, no puede pararse como la jefa de todo el justicialismo más allá de ostentar su cargo partidario institucional que hasta no hace mucho tiempo desdeñaba.Los desafíos que tiene Kicillof son muchos y para nada fáciles, sobre todo cuando. Mientras agarra el timón de la gestión, debe ir en busca del bastón de mariscal para erigirse finalmente no sólo como un candidato a presidente, sino también como un conductor con capacidad de decisión.En diálogo con, el politólogohabló sobre el perfil del Gobernador y su proyección luego de cinco años al frente del Ejecutivo bonaerense. En ese sentido, manifestó que “la gestión bonaerense nunca da alegrías.. Digamos que crecieron políticamente con valores y con conceptos al margen de la calidad de la gestión, algo muy difícil de demostrar en una provincia tan compleja, sobre todo en materia de servicios públicos básicos”.“Creo que Kicillof logró, para este año, despegarse de Cristina en las encuestas. Él. Está bastante por encima y eso es hoy su logro”, añadió.Asimismo, Burdman consideró que “todavía falta como la segunda parte de esto, es como que vimos una historia en un solo capítulo. Tiene que desarrollar, para la segunda mitad de su mandato,”.En cuanto al problema que significa el rol de CFK, sostuvo que “la diferenciación, no digo que tenga que ser necesariamente ideológica, pero. Él tiene ya los antecedentes para hacerlo, pero no es tan fácil esa parte”.Más adelante, explicó que “en este momento la contendiente del mileísmo es Cristina, pero creo que en el largo plazo Kicillof tiene condiciones para ser un candidato opositor. Todavía tiene que desenredarse la narrativa y el espectáculo que se está planteando entre el mileísmo y el cristinismo. Mientras esto esté dominante,. Pero creo que tiene que guardarse, dejar que este juego se desarrolle en tiempo presente y fortalecer su perfil a futuro para poder competir con Milei en 2027”.“Kicillof está en otro juego, no está en el juego de la oposición, está en el de la gestión, pero cuando él quiera convertir su gestión en una bandera opositora y quiera presentarse como candidato va a tener que competir con Cristina. Entonces,”, finalizó.EL DESPEGUELa derrota del peronismo a nivel nacional a mano de Javier Milei, pero con el objetivo logrado de retener la provincia de Buenos Aires abrió una nueva etapa en el justicialismo. La crisis por el recambio de liderazgos se profundizó y emergió con fuerza la figura de Axel Kicillof. En este marco,El cortocircuito entre ambos tiene en vilo a toda la estructura dey genera un cimbronazo en el kirchnerismo en particular. Kicillof comenzó a encolumnar a una diversidad de sectores que se desencantaron con La Cámpora y el Instituto Patria y piden que sea la renovación dirigencial para los tiempos que corren y los que vienen.Sin embargo, el camino hacia la emancipación presenta dificultades para el Gobernador bonaerense ya que Cristina Fernández de Kirchner ha resuelto retomar la senda del protagonismo en el ámbito político.. Asimismo, Javier Milei hizo a un lado su pelea con el mandatario provincial y ahora carga sus tintas contra CFK.Que Kicillof no haya manifestado su apoyo a Cristina para presidir el PJ fue un punto de inflexión en la relación entre ambos, que quedó reflejado en el acto del 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo.. A su vez, en el kicillofismo reclaman una banca explícita al Gobierno bonaerense.MILEI PRESIDENTE. Desde el 10 de diciembre de 2023 la relación entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires se ha desarrollado con momentos de plena tensión a causa del brutal ajuste que implementó el Presidente y los constantes reclamos realizados por el Gobernador.. Las mismas están clasificadas de la siguiente manera: deudas directas $2,1 billones; saldos de obras públicas comprometidas $5,3 billones y deuda estimada por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales $371.163 millones.En la Gobernación bonaerense reiteran que el ajuste de Milei no perjudica a Kicillof, sino a los 17 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, es queesenciales para educación, salud, obras y otras áreas.El Gobernador posee una lógica discursiva en la que. Desde la defensa de un Estado presente para plantarse “como un escudo para los bonaerense” hasta la implementación de medidas para paliar la deserción de tareas del Gobierno nacional. Un plano en el que se destacó Kicillof, a diferencia de otros gobernadores, es en la participación de marchas contra las políticas de ajuste de Milei.RELACIÓN COMPLEJAEl retorno del peronismo al poder allá por el 2019 tenía como novedad la presidencia Alberto Fernández, acompañado por Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia. Además, en la provincia de Buenos Aires llegaba arriba del mítico Renault Clio Axel Kicillof con toda su impronta yEl surgimiento del Covid-19 trajo aparejada una pandemia que repercutiría de lleno en la subjetividad de millones de personas y que también impactó en el vínculo entre el Gobernador y el Presidente. A pocos meses de asumidos los dosQuizás el punto más alto de consideración, en un contexto de constante flujo de recursosde Nación a Provincia, fue con la creación delen septiembre de 2020 cuando le restituyó fondos coparticipables. Se estableció una reducción del envío de fondos a la Ciudad del 2,32 al 1,40 por ciento de los gravámenes establecidos por ley. La medida generó presentaciones de CABA y luego fue eliminada por Javier Milei.Luego de las elecciones legislativas del 2021,. Con algunos actos institucionales compartidos, diferencias en torno a la gestión de seguridad tensionaron más el vínculo., había dichoen plena guerra con Cristina antes de dejar su mandato. En tanto, en la Gobernación no profundizaron en críticas públicas.FUERA DE CÁLCULOLa llegada de lapuso a prueba al sistema de salud de todo el país, pero principalmente al de la provincia de Buenos Aires. Lay el temor crecía ante la posibilidad de una saturación que no pudiera contener las demandas de la población.En aquel entonces el ministro de Salud eray, en coordinación con el Gobierno nacional, apostaron a la centralización de todo el sistema en diálogo con las obras sociales y el sector privado. De esta manera,Desde el Gobierno reiteran que es complejo de poder dimensionar la logística puesta en marcha paray garantizar el funcionamiento de hospitales y centros de acordes a la situación. Además, destacaron la llega de insumos provenientes de China, reuniones constantes con los intendentes para monitorear la el panorama y el proceso de sumar nuevos profesionales de la salud al sistema. Un operativo en el que se pudo ver en vivo y en directo lo desplegado fue el que se realizó en, el barrio que unecon. El aislamiento del barrio para evitar más contagios quedó marcado a fuego.Este año,presentó el documentalcon Axel Kicillof como protagonista estelar. “Una etapa dramática y compleja, donde el Estado fue determinante ante esa amenaza, llevando adelante la inversión sanitaria más grande de la historia”, dijo al respecto el Gobernador.EL MUNDO SINDICALPara hablar de principales aliados o sectores más cercanos a Axel Kicillof es preciso señalar que. De hecho, tal afinidad le ha permitido evitarse grandes dolores de cabeza con paros y movilizaciones. Un especto del que jamás pudo hacer gala María Eugenia Vidal.Por el lado de los estatales y docentes, ya es conocida la estrecha relación entre la CTA de los Trabajadores, comandada por, con el Gobernador. Un vínculo que siempre se mantuvo intacto. Tienen funcionarios provinciales en el ministerio de Trabajo que conduce Walter Correa y que antes ostentaba. Con el paso del tiempo la CTA Autónoma se acercó a través deLa buena onda también existe con, gremios del, entre otros. De todos modos, ha encontrado su principal oposición en sectores de la izquierda con representación en la docencia, sobre todo.Un informe realizado por La Izquierda Diario, con datos del Indec comparados con los acuerdos salariales firmados, dio a conocer queLos datos arrojados dan cuenta que losy que su poder adquisitivo perdió. Asimismo, se observa una gran pasividad de los gremios.TEMBLORES EN LA GOBERNACIONEn términos generales el gobierno de Axel Kicillof no ha tenido que soportar conflictos continuos a lo largo de estos cinco años. A laspor diversas demandas, también hay que sumarle momentos en los que miembros del gabinete se encontraron en el ojo de la tormenta y tuvieron que renunciar.Ely se destacaron dos grandes reclamos de sectores totalmente opuestos, pero que golpearon en la línea de flotación del oficialismo. En septiembre se registró una granpara exigir mejoras salariales. No sólo fueron a copar la Residencia de Olivos, sino también se hicieron presentes en la Gobernación y en otros puntos neurálgicos de la fuerza.Un mes después, en el distrito de, lahizo estallar una enorme protesta con la ocupación de terrenos en la localidad de. El reclamo de cientos de familias se extendió por un largo tiempo y no hubo acuerdo entre las partes, por lo que se llevó a cabo un violento desalojo que tomó relevancia nacional.En cuanto a situaciones en las que estuvieron envueltos funcionarios, se registró la salida dede la Aprevide. La renuncia se dio en medio un escándalo por una denuncia de abuso sexual que tenía quien había sido designado por María Eugenia Vidal y que luego se declaró culpable.Lafue otro momento conflictivo. Ahora las luces se posan sobre la figura dey algunos piden la renuncia del ministro.BAJO LA LUPAAxel Kicillof se ha caracterizado por forjar una relación con eltotalmente distinta a la que se acostumbraba en la provincia de Buenos Aires. No pocas veces desde la Gobernación señalaron que no era necesario contar con alfiles allí y que los primeros cuatro años habían sido una muestra de eso.Ahora la perspectiva comenzó a cambiar y para lo que se viene podría existir un volantazo en ese aspecto. En la actualidad, solo tiene línea directa con el Senado a través de, pero la presidencia de la Cámara de Diputados y las jefaturas de ambos bloques respondieron siempre aSobre el, especialmente la, existe una. Las cuatro vacantes en el máximo tribunal no fueron cubiertas y es un punto que debe resolver con urgencia. Mientras tanto, comenzó a avanzar con la cobertura de cargos en los tribunales bonaerenses desde la llegada de Juan Martín Mena al Ministerio de Justicia.PROYECCIÓNEl politólogopuso el ojo en uno de los principales problemas a resolver por parte de Axel Kicillof en su proyección a presidente y puso el ejemplo de un exgobernador bonaerense. “A Daniel Scioli esa parte siempre le costó y eso que hizo mucho esfuerzo. Él tenía todas las credenciales, tenía un CV político muy fuerte y, sin embargo,. El kirchnerismo estaba muy por encima de él”.“Creo que Scioli hizo un desarrollo, una identidad propia, pero que hubo algo que le faltó”, añadió. Luego indicó: “. Me refiero solamente al análisis político, no lo estoy comparando ni como personalidad ni como perfil ideológico, son muy distintos, pero creo que tienen situaciones parecidas y creo que en el espejo de Scioli, Kicillof tiene que aprender que el desarrollo de un concepto propio es muy importante para la política contemporánea”.LAS EXIGENCIAS DE LOS DE AFUERAAdemás de tener que atravesar una difícil convivencia con sus socios de Unión por la Patria,de peso en la provincia de Buenos Aires. Hasta la aparición de La Libertad Avanza, el PRO formaba parte de su principal enemigo. En tanto, el radicalismo estuvo más cerca.Durante la primera etapa de su gobierno,todavía era una alianza en la que a pesar de sus diferencias internas actuaba en bloque en la. De todos modos, con el paso del tiempo sus integrantes comenzaron un proceso de distanciamiento que benefició al oficialismo.En esa atomización de la oposición Kicillof se encargó de fomentar las diferencias que poseían para generar mejores condiciones al momento de llegar a acuerdos para temas vitales de la gestión.con los que se tuvo de vincular.Por el lado de la, la coordinación y el acercamiento que tuvo con elfue clave para avanzar en diferentes gestiones, aunque ahora ese vínculo está más frío y los boina blanca han endurecido su posicionamiento respecto al oficialismo. Piden más diálogo y consensos.En la actualidad, con la consolidación dey el retroceso del PRO se configura un nuevo escenario en la política bonaerense. Sin embargo, hay quienes apuestan a recuperar afinidad en el diálogo con radicalismo para acortar caminos al momento de poder lograr consensos necesarios.APRENDIZAJESEl diálogo entre Axel Kicillof y los intendentes del peronismo es un capítulo aparte en estos cinco años de gobierno. A los caciques del Conurbano le ha constado congeniar con el Gobernador y lo han hecho saber en innumerables ocasiones.. Quizás un resumen de cómo empezó y cómo se encuentra la relación con varios de ellos.La-sobre todo los del Gran Buenos Aires- fue un elemento que tabicó acercamientos y -desde la óptica intendentista- ha hecho que se retrasen desde obras hasta el desembolso de fondos a los municipios. La minuciosidad característica del primer mandatario a la hora de transferir recursos también aportó a los chisporroteos., dijo otro alcalde a este medio tiempo atrás al referirse a Kicillof y los criterios que utiliza para ejecutar proyectos. De todos modos, reconoció que obras no faltaban y contó: “A veces le decimos que nos dé más obras a nosotros y no tantas a los de la oposición”.. Con cinco años sobre las espaldas de gestión y a fuerza de reuniones, decenas de alcaldes ahora ven en el Gobernador a un conductor por el que hay que apostar para la etapa que se abrió.CAMBIOS EN EL CAMINOEl gabinete de Kicillof pasó por varios estadios y todos fueron. Las distintas variantes que conforman la alianza siempre pujaron por ser consideradas en la estructura de poder y los pedidos se agudizaron con la derrota a nivel nacional a manos de Javier Milei.La primera etapa del equipo de Gobierno allá por el 2019 tuvo una. De todos modos, el primer cimbronazo llegó en el 2021 luego de la derrota en las elecciones legislativas. Para ese entonces ya había renunciado Fernanda Raverta, reemplazada por Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), y Daniel Gollan, sustituido por Nicolás Kreplak (Salud).Con la interna a flor de piel y en un punto de inflexión entre Kicillof y Cristina, Máximo Kirchner logró imponer su mirada y afianzó su acuerdo con Martín Insaurralde para desembarcar en el gabinete a fines de 2021. El exintendente de Lomas de Zamora se transformó en el jefe de Gabinete,-entre ellos a Carlos Bianco- y se sumó el alcalde Leonardo Nardini (Infraestructura) y varios otros más en diferentes organismos. Además, el Frente Renovador logró tener un representante con Jorge D’Onofrio (Transporte) a partir de enero del 2022.Ya con la reelección como medalla,. Así, Bianco volvió a ser una figura fuerte. Sin Insaurralde en el armado, el tándem Verónica Magario – Fernando Espinoza pudo acercar figuras en varios sectores, entre ellos a Silvina Batakis (Hábitat y Desarrollo Urbano) y el massismo mantuvo sus dirigentes. En tanto, la incorporación de Gabriel Katopodis (Infraestructura) le dio mayor experiencia en la gestión.Entre los ministros que pasaron y ya no están se encuentran: