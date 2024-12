Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2024 INVESTIGACION

Vínculos bajo la lupa complican al ministro de Transporte bonaerense

La investigación judicial apunta a una posible red de corrupción en la provincia de Buenos Aires, vinculada a la adjudicación de contratos para la VTV. Las próximas etapas del proceso judicial serán clave para determinar la responsabilidad de los involucrados.

