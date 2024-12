Volver | La Tecla Nacionales 9 de diciembre de 2024 NúMEROS QUE ASUSTAN

La construcción perdió 1 de cada 6 empleos registrados desde que asumió Javier Milei

Los números son hasta septiembre de 2024. La actividad de la construcción cayó 24,5%. En tanto, los puestos de trabajo registrados en el sector bajaron 15,9%.

