Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2024 CONCLAVE PERONISTA

Con Kicillof en veremos, el PJ Bonaerense realizará un "análisis de la situación política"

La reunión se llevará a cabo en el partido de Moreno y contará con la presencia de Cristina, Massa y Máximo Kirchner como anfitrión. Se presentará un "informe del bloque legislativo" provincial y un análisis de la situación política actual a nivel nacional.

Compartir