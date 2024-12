Volver | La Tecla Nacionales 5 de diciembre de 2024 CORTE SUPREMA

CFK irá a juicio por el Memorándum y la sobreseyeron por el Dólar Futuro junto a Kicillof

El máximo tribunal a nivel nacional dictaminó que la expresidenta se presente a juicio oral por la denuncia que había realizado Alberto Nisman. Por otra parte, dejó firme el sobreseimiento porque no hubo perjuicio para el estado en la causa dólar futuro.

