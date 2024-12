Volver | La Tecla Municipios 5 de diciembre de 2024 SEGURIDAD

Distrito del Conurbano inauguró un moderno edificio para la Policía Federal

En un nuevo refuerza para su seguridad, el Municipio de Ezeiza habilitó un moderno edificio para la División Unidad Operativa de la Policía Federal, en el que se desempeñarán 134 efectivos y que se sumarán al trabajo articulado con el resto de las fuerzas presentes en el distrito.

