Buenos Aires 4 de diciembre de 2024

“Es difícil mensurar el daño que está haciendo”: el Gobernador al cruce de Milei por los medicamentos de PAMI

Axel Kicillof cruzó al Presidente por los últimos anuncios sobre medicamentos del PAMI. Además, desmintió al líder libertario sobre el peso que tienen los extranjeros en el sistema público de salud.

