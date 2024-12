Volver | La Tecla Nacionales 4 de diciembre de 2024 MODIFICACIONES

Cristina Kirchner pidió reformar la Constitución: "No puede haber elecciones cada dos años"

La exmandataria reconoció que hoy no están "los números" para una reforma "pero la necesidad sí". “En algún momento, son las vueltas de la historia”, planteó.

