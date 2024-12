Volver | La Tecla Buenos Aires 4 de diciembre de 2024 EXPECTATIVAS

Kicillof prende velas para que la Legislatura le apruebe proyectos claves

El Poder Ejecutivo bonaerense sigue de cerca cómo avanza la discusión sobre una batería de iniciativas fundamentales para su gestión. Diputados y el Senado se preparan para jornadas maratónicas.

