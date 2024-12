Volver | La Tecla Nacionales 4 de diciembre de 2024 SEGUNDO MANDATO

En un clima tenso, aprobaron la renovación de Martín Menem como titular de Diputados

Con apoyo del PRO y el radicalismo, Martín Menem continuará como titular de la Cámara Baja nacional. Hubo tensión entre la izquierda y los libertarios

