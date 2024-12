Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de diciembre de 2024 ENTREVISTA

"Hoy no dependemos de otros espacios"

Alejandro Carrancio dio el salto de la Legislatura al Ejecutivo nacional. El rol en el INPROTUR, las perspectivas libertarias para el 25´ y el 27´ y el primer año de Milei. Además, las experiencias en EEUU y Brasil.

