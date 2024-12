Volver | La Tecla Nacionales 2 de diciembre de 2024 CONGRESO

Sin el Presupuesto en la lista, preparan la convocatoria para las sesiones extraordinarias

Si bien desde el oficialismo dan por cerrado el debate, desde el PRO presionan para que el Gobierno incluya el proyecto de Presupuesto 2025 en el temario.

